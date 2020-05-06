В Добрушском районе россиянин нелегально перевозил более 3,4 тыс. пачек сигарет

6 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Добрушском районе задержан водитель, нелегально перевозивший партию сигарет, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Оперативники отделения БЭП Гомельского РОВД при содействии Госавтоинспекции и сотрудников пограничной группы остановили легковой Renault Logan на контрольно-пропускном пункте в Добрушском районе. В салоне машины на регистрационных номерах РФ было 3470 пачек сигарет.

"47-летний житель одного из поселков Злынковского района Брянской области не смог предъявить необходимые сопроводительные документы на груз. Табачные изделия он приобрел для реализации у себя на родине", - рассказали в УВД.

Сигареты изъяты. В отношении неработающего мужчины составлен административный протокол за незаконное предпринимательство.-0-