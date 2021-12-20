В Добрушском районе сельчанин угрожал игрушечным пистолетом и ножом пенсионеру

20 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Добрушском районе мужчина угрожал пенсионеру предметом, похожим на пистолет, и ножом, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Вечером 17 декабря в оперативно-дежурную службу Добрушского РОВД поступило сообщение от жителя деревни Нивки. Мужчина рассказал, что к нему домой ворвался пьяный сельчанин с пистолетом и ножом. Незваный гость высказал нелицеприятные угрозы пенсионеру и ушел.

По адресу выехала следственно-оперативная группа РОВД, на задержание - сотрудники ОМОН УВД облисполкома. Пока правоохранители опрашивали потерпевшего, в деревню прибыли бойцы спецподразделения.

Дома 24-летнего ранее судимого за кражу мужчины не оказалось. Однако вскоре на одной из улиц послышался лай собак - явный знак, что там кто-то ходит. Милиционеры догадку решили проверить. По улице действительно шел разыскиваемый. Мужчину задержали. У него изъяли нож и продукты.

"Удалось выяснить, что сразу после посещения пенсионера мужчина разбил стекло в окне и забрался в дом местной жительницы, там похитил продукты питания и музыкальный центр. Около домовладения был обнаружен пистолет-игрушка", - рассказали в УВД.

В отношении сельчанина возбуждены уголовные дела по фактам кражи и угрозы причинения тяжких телесных повреждений.

В УВД добавили, что в нынешнем году мужчина дважды привлекался к административной ответственности за распитие спиртного в общественном месте.-0-