В Добрушском районе столкнулись УАЗ и легковушка

4 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Добрушском районе столкнулись УАЗ и легковой автомобиль, травмы получили три человека, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП случилось 3 июня примерно в 12.40. 30-летний водитель УАЗа выезжал со второстепенной дороги, не предоставил преимущества в движении и столкнулся с "Фордом".

В аварии травмы получили 63-летний водитель и 64-летняя пассажир "Форда", а также 29-летняя пассажир УАЗа. Их госпитализировали в Добрушскую центральную райбольницу.

Схожее происшествие случилось в этот же день в Лельчицах. 37-летняя водитель автомобиля при выезде с закрытой автостоянки не предоставила преимущества в движении, и машина столкнулась с мопедом. С травмами 58-летний водитель мопеда попал в больницу.

Госавтоинспекторы напомнили, что на перекрестке неравнозначных дорог водитель, который едет по второстепенной, должен уступить транспорту, приближающемуся по главной дороге. "Внимательно смотрите знаки приоритета и не забывайте, что если вы не можете определить последовательность проезда перекрестка, то должны действовать так, как если находитесь на второстепенной дороге", - отметили в УГАИ.-0-