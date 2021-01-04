4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Добрушском районе в лесу потерялись двое человек - их нашли спасатели. Об этом БЕЛТА сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.

"3 января в 19.40 спасателям поступило сообщение о том, что в районе деревни Дубовый Лог Добрушского района в лесном массиве потерялись мужчина 1988 года рождения и его знакомая 1998 года рождения", - рассказали в МЧС.

В 2.04 потерявшиеся граждане обнаружены работниками ПАСО областного управления МЧС. Состояние их удовлетворительное. В госпитализации они не нуждались.-0-