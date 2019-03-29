В Добрушском районе задержали фуру с 15 т металлолома

29 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Большегрузный автомобиль был остановлен на трассе М10 во время мероприятия по пресечению фактов незаконной перевозки лома черного и цветного металлов, сообщили БЕЛТА в группе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

В кузове МАЗа, за рулем которого находился житель деревни Дуяновка, правоохранители обнаружили лом черного металла весом около 15 т на общую сумму свыше Br2,2 тыс. Сопроводительных документов на груз водитель не имел. Металлолом изъят, на авто наложен арест.

Владельцем груза оказался неработающий житель Добруша. В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 12.7 КоАП Беларуси.

Материалы проверки переданы для рассмотрения в экономический суд Гомельской области.-0-