В Добрушском районе задержали россиянина с 5 тыс. пачек сигарет

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Добрушском районе на трассе М10 инспекторы ГАИ задержали россиянина с 5 тыс. пачек сигарет, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.
На автодороге М-10 Граница России - Гомель - Кобрин 1 августа около 17.00 сотрудники ОГАИ Добрушского РОВД остановили автомобиль "Тойота". Им управлял гражданин России 1974 года рождения, который перевозил 5 тыс. пачек сигарет без соответствующих документов.
Сигареты изъяты и переданы сотрудникам ИМНС по Гомельской области. В отношении мужчины составлен административный протокол по ч.1-1 ст. 12.7 КоАП Беларуси (незаконная предпринимательская деятельность).-0-
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