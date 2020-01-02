В Докшицах местный житель из ружья застрелил знакомого

2 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Докшицах местный житель из охотничьего ружья убил 44-летнего мужчину, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Подозреваемый в совершении преступления сам позвонил в милицию и рассказал о случившемся. Инцидент произошел на улице. Мужчины между собой были знакомы.

В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Мотив и обстоятельства преступления выясняются.

По предварительной информации, причиной убийства могла стать ревность: житель райцентра застрелил поклонника своей бывшей супруги.-0-