В Докшицах при пожаре погиб мужчина

16 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Докшицах при пожаре дома погиб 61-летний местный житель, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

О пожаре жилого дома по ул. Урицкого в райцентре сообщила очевидец сегодня ночью, горела кровля. Во время тушения в комнате на полу спасатели обнаружили труп хозяина.

Пожар ликвидирован: в доме повреждены кровля, потолочное перекрытие, имущество и стены. Причина трагедии выясняется, рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-