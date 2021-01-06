6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Докшицком районе автомобиль упал с моста и загорелся - погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
По предварительным данным, в ночь с 5 на 6 января компания распивала спиртное в Докшицком районе, после чего двое мужчин уехали на автомобиле Volvo. На 72-м км автодороги Р3 Логойск - Зембин - Глубокое - граница Латвии (Урбаны), вблизи деревни Волча, водитель не справился с управлением. Машина упала с моста, где перевернулась и загорелась.
Хозяин авто выбрался из него и скрылся с места происшествия. Он задержан. Второй мужчина - 38-летний житель Докшицкого района погиб на месте.
Следственно-оперативная группа продолжает работать на месте происшествия. Фиксируется следовая картина, устанавливается, кто находился за рулем автомобиля.-0-
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Докшицком районе с погибшим