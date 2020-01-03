В Докшицком районе легковушка сбила женщину на пешеходном переходе

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городском поселке Бегомль Докшицкого района автомобиль сбил женщину, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла 2 января около 19.00 на автодороге М3 Минск - Витебск. Машина Hyundai Sonata под управлением 26-летнего жителя Бегомля наехала на 33-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая была госпитализирована с травмами в районную больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

ГАИ напоминает водителям: в условиях ограниченной видимости необходимо быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков. Особо внимательным следует быть при движении по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно здесь наиболее вероятно возникновение гололеда. При приближении к пешеходным переходам или местам возможного появления пешеходов нужно заблаговременно снизить скорость вплоть до полной остановки.-0-