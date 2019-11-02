В Докшицком районе легковушка вылетела в кювет, два человека пострадали

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 2 ноября 2019
Минск Ясно 0°C
Версия для слабовидящих
Новости
19:56 Волейболистки "Минчанки" уступили в первом матче полуфинального раунда Кубка России Спорт
19:44 В Лозанне представили деревню атлетов к зимним юношеским Играм Спорт
19:23 Белорусская женская команда заняла 15-е место в мэдисоне на этапе КМ по велоспорту на треке в Минске Спорт
19:15 В Барановичах 13 детей попали в больницу из-за отравления хлором в бассейне Происшествия
18:53 На юге Калифорнии из-за пожара эвакуировали около 11 тыс. человек В мире
18:20 Белоруска Жанна Осипович стала 7-й на молодежном ЧЕ по дзюдо в Ижевске Спорт
18:02 Евгений Королек выиграл золото на этапе КМ по велоспорту на треке в Минске Спорт
18:00 Футболисты "Городеи" победили "Неман" в матче чемпионата Беларуси и поднялись на 5-е место в таблице Спорт
17:53 Эшли Барти стала второй финалисткой итогового турнира WTA Спорт
17:40 В Японии произошло извержение вулкана Сацума-Иодзима В мире
17:26 Футболисты "Белшины" и "Смолевичей" вернулись в высшую лигу чемпионата Беларуси Спорт
17:06 ФОТОРЕПОРТАЖ: Гонка BisonTrail прошла в Раубичах Спорт
17:03 Отравившихся в Казани детей выписали из больницы В мире
16:54 Команда Президента победила дружину Витебской области во втором туре XIII Республиканских соревнований по хоккею среди любителей Спорт
16:35 В Докшицком районе легковушка вылетела в кювет, два человека пострадали Происшествия
16:29 Акции по профилактике неинфекционных заболеваний пройдут в Минске 6 и 20 ноября Регионы
16:13 Элина Свитолина второй раз подряд вышла в финал итогового турнира WTA Спорт
15:54 Минская "Столица" разгромила "Гаргждай" в дебютном матче Балтийской лиги по мини-футболу Спорт
15:43 Подросток спас мужчину на пожаре в Климовичском районе Происшествия
14:32 В Татарстане произошло массовое отравление детей В мире
13:18 Уголовное дело возбуждено по факту ложного сообщения о минировании самолета в Минске Происшествия
13:06 Сильный ветер ожидается в Беларуси 3 ноября Общество
13:02 Современное детское кино должно заставлять зрителя думать - Суарес Культура
12:56 В Щучинском районе легковушка врезалась в дерево, погибла беременная женщина Происшествия
12:44 Госдолг США установил новый рекорд и достиг $23 трлн В мире
12:40 Хайнеманн: детское кино должно быть ориентировано на всю семью Культура
12:34 Карчевская: фильмы "Лістападзіка" пропагандируют самые главные семейные ценности Культура
11:52 В Кировском районе при пожаре погибла женщина Происшествия
11:48 Комната сухого плавания и развитая безбарьерная среда: в Минске готовится к открытию новый бассейн Регионы
11:13 В Витебской области за сутки на пожарах погибли два человека Происшествия
Все новости
Все новости
Происшествия
02 ноября 2019, 16:35

В Докшицком районе легковушка вылетела в кювет, два человека пострадали

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома
Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Докшицком районе в результате опрокидывания легковушки пострадали водитель и его жена, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 11.00 на автодороге Богушевск - Сенно - Лепель - Мядель вблизи деревни Сверки Докшицкого района.

47-летний житель Минской области ехал на автомобиле Renault Mеgane Scenic. На закруглении дороги мужчина не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет, где машина опрокинулась.

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома
Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома

По предварительной информации, ремни безопасности водитель и пассажир не использовали, в связи с чем во время опрокидывания их выбросило из автомобиля. В результате ДТП водитель и ехавшая с ним жена 1987 года рождения с различными травмами доставлены в Докшицкую ЦРБ.

По факту ДТП проводится проверка.-0-

Подписывайтесь на нас в
Telegram и Viber!
Теги
Витебская область ГАИ Докшицы ДТП травматизм
Новости рубрики Происшествия
В Барановичах 13 детей попали в больницу из-за отравления хлором в бассейне
Фото МЧС Подросток спас мужчину на пожаре в Климовичском районе
Фото Следственного комитета Уголовное дело возбуждено по факту ложного сообщения о минировании самолета в Минске
Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома В Щучинском районе легковушка врезалась в дерево, погибла беременная женщина
Фото из архива В Кировском районе при пожаре погибла женщина
Фото из архива В Витебской области за сутки на пожарах погибли два человека
Главное
Фото из архива Лукашенко утвердил прогнозные параметры на 2020 год: рост ВВП на 2,8%, экспорта на 3,6%, инфляция не более 5%
Россонский район необходимо развивать более эффективно - Кочанова
Беларусь предлагает под эгидой ШОС разработать механизмы для взаимовыгодной торговли сельхозпродукцией
Достойные условия труда и повышение зарплат способствуют закреплению врачей в отрасли - Караник
Топ-новости
Лукашенко подписал указ о корректировке отдельных положений налогового законодательства
Команда Президента победила дружину Витебской области во втором туре XIII Республиканских соревнований по хоккею среди любителей
Евгений Королек выиграл золото на этапе КМ по велоспорту на треке в Минске
В Минске открылся международный кинофестиваль "Лістапад-2019"
Караник рассказал, как решается вопрос с очередями в медучреждениях
ФОТОРЕПОРТАЖ: Гонка BisonTrail прошла в Раубичах
Гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября
Петришенко: на местах нужно уделять больше внимания решению проблем инвалидов
Беларусь может управлять любыми экономическими рисками - Минфин
Татьяна Шаракова выиграла бронзу на этапе КМ по велоспорту на треке в Минске
Гридюшко оставил должность генерального директора Большого театра Беларуси
БЖД будет продавать билеты на поездки по России, Казахстану и Кыргызстану по местным тарифам
В ЕАЭС не идет речь о переходе на наднациональную валюту - Каллаур
Конкурс инвестпроектов малого бизнеса объявлен в Беларуси
Совмин утвердил порядок оценки эффективности налоговых льгот
Афиша
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения-2019 Лістапад-2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.