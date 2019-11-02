В Докшицком районе легковушка вылетела в кювет, два человека пострадали

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Докшицком районе в результате опрокидывания легковушки пострадали водитель и его жена, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 11.00 на автодороге Богушевск - Сенно - Лепель - Мядель вблизи деревни Сверки Докшицкого района.

47-летний житель Минской области ехал на автомобиле Renault Mеgane Scenic. На закруглении дороги мужчина не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет, где машина опрокинулась.

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома

По предварительной информации, ремни безопасности водитель и пассажир не использовали, в связи с чем во время опрокидывания их выбросило из автомобиля. В результате ДТП водитель и ехавшая с ним жена 1987 года рождения с различными травмами доставлены в Докшицкую ЦРБ.

По факту ДТП проводится проверка.-0-