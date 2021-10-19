В Докшицком районе на болоте нашли тело мужчины

19 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Утром 18 октября жители деревни Жамойск Докшицкого района обратились в правоохранительные органы в связи с продолжительным отсутствием 43-летнего соседа. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

В ходе поисковых мероприятий тело пропавшего без признаков жизни обнаружено правоохранителями в болоте. Установлено, что мужчина проживал один, нигде не работал. Утром 8 октября он ушел собирать клюкву на болото.

Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено УГКСЭ по Витебской области. Опрошены соседи погибшего.

По данному факту Докшицким РОСК проводится проверка.-0-