В Докшицком районе руководители предприятия обули личный трактор за казенный счет

2 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Докшицком районе директор сельхозпредприятия и его заместитель обвиняются в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.
Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД облисполкома и территориального подразделения РОВД выяснили, что 50-летний директор предприятия совместно с 28-летним сыном (он же занимал должность замдиректора) завладел имуществом организации. В сентябре 2017 года они похитили приобретенные для сельхозтехники четыре шины с дисками. Документально колеса списывались на технику предприятия, однако на самом деле были установлены на личный трактор директора. Ущерб оценивается в сумму свыше Br2 тыс.
В отношении отца и сына возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 210 УК "Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями".-0-
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