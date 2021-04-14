В Докшицком районе саперы нашли более 700 артснарядов

14 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Докшицком районе группа отряда разминирования Противоминного центра Вооруженных Сил с 12 апреля ведет сплошную очистку местности, на которой до Великой Отечественной войны располагался склад боеприпасов. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

"За три дня военные саперы обнаружили уже более 700 артиллерийских снарядов. Разминирование продолжается", - говорится в сообщении.

Обнаруженные взрывоопасные предметы будут уничтожены.-0-