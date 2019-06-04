В Докшицком районе возбуждено дело по факту ДТП с гибелью жительницы Слуцка

4 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Докшицкий районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК по факту аварии, в результате которой погибла водитель и пострадала ее дочь, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Трагедия произошла 3 июня около 15.15 на 96-м километре автодороги М3 Минск-Витебск. 42-летняя водитель - жительница Слуцка, управляя автомобилем Opel Astra, выехала на встречную полосу, где столкнулась с автопоездом в составе грузового седельного тягача DAF и полуприцепа. В результате ДТП женщина погибла на месте, а 12-летняя девочка-пассажир получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую, автотехнические и трасологические экспертизы, производство которых поручено специалистам ГКСЭ. Для установления всех обстоятельств происшествия граждан, располагающих соответствующей информацией, просят сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +375 33 399-80-44 (круглосуточно).-0-