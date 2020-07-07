В Докшицком районе всю ночь искали заблудившегося в лесу пенсионера

7 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Докшицком районе всю ночь искали заблудившегося пенсионера: нашли его спасатели, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о необходимости помощи в поисках мужчины, заблудившегося возле деревни Домашковичи, поступило от милиции 6 июля в 20.09. Было известно, что мужчина 1935 года рождения пошел в лес за грибами и заблудился, связи с ним не было. На поиски пенсионера привлекли пять единиц техники и около 20 человек личного состава подразделений МЧС, РОВД, родственников и местных жителей.

Сегодня в 05.25 пенсионера нашли спасатели на земле в густой траве, при помощи носилок мужчину вынесли из леса и привезли домой. После осмотра медиками в госпитализации он не нуждался.-0-