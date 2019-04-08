В Дрибинском районе милиционер спас пенсионера из горящего дома

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дрибинском районе в деревне Белая 8 апреля загорелся частный дом, хозяина которого спас 23-летний сержант милиции Антон Семякин, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Информация о пожаре поступила в оперативно-дежурную службу Дрибинского РОВД около 6.00. Выяснять обстоятельства ЧП отправили Антона Семякина, который живет в этой деревне. Молодой человек оказался на месте через пару минут. Возле дома стоял сосед. От него милиционер и узнал, что внутри, скорее всего, находится хозяин. Закрыв лицо курткой, Антон Семякин вошел в горящий дом, нашел мужчину и помог ему выбраться наружу.

Как признался позже 70-летний владелец дома, у него серьезные проблемы с ногами: из-за хронического радикулита он едва передвигается. Начало пожара пенсионер не помнил. Огонь охватил спальню. И если бы не подоспел на помощь сержант, могла бы случиться трагедия.

Прибывшие работники МЧС потушили пожар. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Антон Семякин пришел на службу в органы внутренних дел в ноябре 2016 года. Молодой человек рассказывает, что с детства мечтал служить в милиции, сейчас хотел бы попробовать свои силы в уголовном розыске. За проявленное мужество и героизм при спасении человека на пожаре сержант будет представлен к награде.-0-

Фото УВД Могилевского облисполкома