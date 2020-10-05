В Дрибинском районе мужчине зажало ногу в мотокультиваторе

5 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Дрибинском районе мужчина попал под мотокультиватор. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

ЧП произошло 3 октября на частном приусадебном участке в деревне Затоны. "Диспетчер скорой помощи сообщил, что нужна помощь по извлечению пострадавшего, который попал под культиватор", - отметили в ведомстве.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что при работе с техникой мужчина зацепился за нее штанами, под мотокультиватор затянуло обе ноги и фрезой зажало одну.

При помощи специального инструмента мужчину деблокировали. Он госпитализирован с переломами в учреждение здравоохранения.-0-