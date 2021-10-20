В Дрибинском районе подросток угнал автомобиль

20 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Дрибинском районе 15-летний подросток угнал автомобиль. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

17 октября в Дрибинский РОВД с сообщением о пропаже авто обратился житель района. Он пояснил, что ночью в агрогородке Трилесино был угнан его автомобиль Audi, а утром он обнаружил его недалеко от дома с механическими повреждениями. "На следующий день оперативники уголовного розыска установили, что к угону причастен 15-летний местный житель. Около полуночи он совершил угон: автомобиль был открыт, а ключ находился в замке зажигания", - отметили в УВД.

Проехав чуть более 200 м, молодой человек не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи. После чего бросил автомобиль и поспешил домой. В ДТП он не пострадал.

По факту угона следователями возбуждено уголовное дело. В соответствии с нормами законодательства уголовная ответственность за угон транспортного средства наступает с 14 лет.-0-