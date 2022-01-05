В Дрибинском районе при лобовом столкновении пострадал двухлетний ребенок

5 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. При лобовом столкновении в Дрибинском районе пострадал двухлетний ребенок. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

ДТП произошло 5 января примерно в 9.50 в Дрибинском районе. Водитель автомобиля Volkswagen Golf, двигаясь на 13-м км автодороги Кледневичи - Старое Прибужье, не выбрал безопасную скорость движения и не учел погодные условия. В результате этого на закруглении дороги он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с движущимся навстречу автомобилем MG ZT.

В результате ДТП пострадали три человека: водитель автомобиля Volkswagen Golf, а также два его пассажира - 49-летняя женщина и 2-летний ребенок. Все пострадавшие с различными травмами доставлены в больницу, по факту ДТП проводится проверка. "Стоит отметить, что малолетний ребенок перевозился в специальном детском автокресле, что спасло его от серьезных травм", - уточнили в ГАИ.

В Госавтоинспекции также предупредили о необходимости водителей учитывать погодные условия при выборе скорости и стиля вождения в зимний период, ведь от этого зависит безопасность всех участников дорожного движения.-0-