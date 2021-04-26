26 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Дрибинском районе при пожаре частного дома погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Пожар произошел в деревне Еськовка 25 апреля в 22.05. "К моменту прибытия спасателей дом горел открытым пламенем. Хозяйка дома 1957 года рождения была на улице. По ее словам, внутри дома находился человек", - отметили в МЧС.

Женщина проживала вместе с сожителем 1959 года рождения. В доме под обрушившимися конструкциями спасатели обнаружили тело этого мужчины.

В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме. Причина пожара устанавливается.

Всего за прошедшие сутки в Могилевской области произошло 5 пожаров в Могилеве, Бобруйске, Дрибинском и Могилевском районах. Работниками МЧС спасено 3 жилых дома, 5 хозяйственных строений.-0-