18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дрибинском районе при пожаре соседи спасли мужчину. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Сегодня в 10.17 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в агрогородке Темный Лес Дрибинского района. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, происходило горение внутри дома, создалось плотное задымление.

"Пожар обнаружил председатель Михеевского сельского совета и позвал на помощь жителя дома напротив. Вместе они зашли в дом и обнаружили на полу в задымленном коридоре хозяина, которого через двери вытащили на свежий воздух, после чего сообщили о случившемся по телефону 101 в МЧС. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавший мужчина был доставлен в больницу", - рассказали в пресс-службе.

В результате пожара повреждено имущество в доме. Причина происшествия устанавливается. -0-