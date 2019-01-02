В Дрибинском районе совершено жестокое убийство

2 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Дрибинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело об убийстве 45-летнего мужчины, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Сергей Болсун.

В ходе первоначальных следственных действий установлено, что 27 декабря мужчина находился в доме своих знакомых в д.Трилесино Дрибинского района. Во время совместного распития спиртных напитков около 14.00 между потерпевшим и находившимися в доме 29- и 59-летним мужчинами, а также 45-летней женщиной произошла ссора. В результате конфликта 45-летнему мужчине были нанесены множественные удары руками и ногами по различным частям тела, от которых он скончался. С целью сокрытия преступления тело вывезли в лес.

Фото УСК по Могилевской области

Уголовное дело возбуждено по п.п.6, 15 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц) УК. Двое мужчин и женщина задержаны, с ними работают следователи. Установлено, что 29-летний мужчина ранее судим за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, а 59-летний - за убийство.

"Проводится судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области. Им предстоит установить количество, локализацию телесных повреждений, точную причину смерти потерпевшего", - добавил Сергей Болсун. -0-