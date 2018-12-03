3 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичине под лед провалился 10-летний мальчик. Пострадавший госпитализирован, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Несчастный случай произошел 2 декабря около 15.20. Под лед на озере в райцентре провалился ребенок 2008 года рождения. Очевидцы и работники МЧС спасли мальчика. С общим переохлождением организма он госпитализирован.
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