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В Дрогичине под лед провалился 10-летний мальчик

Происшествия 03.12.2018 | 08:09
Фото из архива
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3 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичине под лед провалился 10-летний мальчик. Пострадавший госпитализирован, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Несчастный случай произошел 2 декабря около 15.20. Под лед на озере в райцентре провалился ребенок 2008 года рождения. Очевидцы и работники МЧС спасли мальчика. С общим переохлождением организма он госпитализирован.

Проводится проверка.-0-

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Дрогичин, МЧС
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