В Дрогичине подросток на легковушке повредил забор жилого дома

9 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Несовершеннолетний бесправник повредил забор жилого дома в Дрогичине, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло 9 сентября около 8.50. По предварительной информации, 17-летний водитель двигался на автомобиле "Фольксваген" по ул.Сиреневой, не справился с управлением и врезался в заборное ограждение жилого дома. Установлено, что у юноши нет водительского удостоверения. В результате происшествия никто не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения, поврежден один пролет забора.

За нарушения ПДД на водителя составили несколько административных материалов, в том числе за езду без права управления. Парня ждет штраф от 5 до 20 базовых величин.

В ГАИ обратили внимание, что до недавнего времени за вождение без прав была предусмотрена только административная ответственность. Теперь бесправники, которые в течение года больше двух раз задерживались сотрудниками Госавтоинспекции, подлежат уголовной ответственности.-0-