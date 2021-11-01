В Дрогичинском районе браконьер застрелил лосиху

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1 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе в отношении местного жителя завели уголовное дело за незаконную охоту, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Мычко. Инцидент произошел 31 октября вблизи райцентра. Инспекторы Пинской межрайонной инспекции совместно с работниками Дрогичинской районной структуры БООР обнаружили в лесном массиве застреленную самку лося с двумя эмбрионами. В ходе розыскных мероприятий с привлечением сотрудников РОВД личность причастного к совершению преступления была установлена. Им оказался житель деревни Суличево 1961 года рождения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.282 (незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере) УК. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом. Виновному в браконьерской охоте придется также возместить нанесенный природе вред в размере 900 базовых величин, или Br26,1 тыс. У фигуранта изъяты ружье ТОЗ-25, 16 патронов к нему и 10 единиц запрещенных орудий ловли рыбы. В Госинспекции просят граждан, ставших свидетелями нарушения природоохранного законодательства, сообщать об этих фактах на телефон доверия в Бресте: 8 (0162) 25 50 00.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!