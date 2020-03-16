В Дрогичинском районе именинник угнал автомобиль своего гостя

16 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе сельчанин угнал легковой автомобиль приехавшего к нему на день рождения гостя, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Об угоне автомобиля "Ауди А6" заявил местный житель. Мужчина рассказал правоохранителям, что приехал в соседнюю деревню к знакомому на его день рождения. Молодые люди выпивали, поэтому гость остался ночевать у именинника. Проснувшись, владелец не нашел машину на стоянке и обратился в милицию.

Пропавший автомобиль оперативники обнаружили буквально через полчаса на обочине дороги. Транспортное средство было повреждено, на переднем пассажирском сидении спал молодой человек.

Выяснилось, что после застолья, когда гости уснули, виновник торжества достал из куртки заявителя ключи от автомобиля и поехал кататься. Вскоре нетрезвый водитель не справился с управлением и попал в небольшое ДТП, после чего уснул.

Следователи дали действиям фигуранта правовую оценку.-0-