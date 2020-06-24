В Дрогичинском районе из-за ДТП несколько домов остались без электричества

Фото управления ГАИ УВД Брестского облисполкома
24 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе грузовой автомобиль врезался в опору линии электропередачи, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 23 июня около 20.50 в деревне Немержа. Автомобилем МАЗ с прицепом управлял 43-летний житель Смолевичей. Он неправильно выбрал скорость, не учел погодные условия и состояние проезжей части, из-за чего при повороте грузовик врезался в опору ЛЭП. От удара столб упал на машину, несколько домов оказались обесточенными.
Сотрудники ГАИ призывают водителей быть внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим, учитывать погодные условия.-0-
Фото управления ГАИ УВД Брестского облисполкома