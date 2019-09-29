В Дрогичинском районе легковушка наехала на лежащего на дороге мужчину

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе погиб мужчина, лежащий на проезжей части дороги. Об этом проинформировала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
Трагедия произошла 28 сентября в 22.40. По предварительной информации, 18-летний водитель, управляя автомобилем "Рено Меган" ехал по улице в деревне Воловель, где совершил наезд на лежащего на проезжей части дороги местного жителя 1978 года рождения. От полученных травм гражданин скончался на месте происшествия.
Водитель был трезв. Пешеход не обозначен световозвращающими элементами. Принадлежащий погибшему велосипед не оборудован соответствующими фонарями и светоотражателями.
Дрогичинским районным отделом СК Беларуси возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Правоохранители обращаются к тем, кто видит вблизи проезжей части пешехода или велосипедиста, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, явно представляющего опасность для движения, незамедлительно сообщить на телефонную линию 102.-0-