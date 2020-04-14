В Дрогичинском районе легковушка опрокинулась в кювет - пострадали водитель и пассажирка

14 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе в дорожно-транспортном происшествии пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась 13 апреля, около 18.00, на автодороге М10 Кобрин - Гомель - граница России. По предварительной информации, за рулем Renault Espace находился 39-летний мужчина. Вблизи деревни Огдемер он не справился с управлением, съехал в кювет, и машина опрокинулась.

В результате ДТП водитель легковушки и 38-летняя пассажирка с травмами госпитализированы. Проводится проверка.

В Госавтоинспекции призывают водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать безопасный скоростной режим.-0-