7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе под колесами легковушки погиб пешеход. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел 5 июня около полуночи. По предварительной информации, 34-летняя водитель "Сеат Толедо" при встречном разъезде совершила наезд на 50-летнего жителя деревни Головчицы, который шел по краю проезжей части. В результате ДТП пешеход погиб. Он был обозначен фликером.

В этот же день около 22.30 36-летняя водитель "Ауди" двигалась по ул.Томашевской в садовом товариществе "Заозерное" Брестского района. Женщина не справилась с управлением и съехала в мелиоративный канал. В результате ДТП пострадала 36-летняя пассажирка.-0-