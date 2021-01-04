В Дрогичинском районе погиб пенсионер, упав в колодец

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4 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели 61-летнего мужчины. Такая информация размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.
Утром 31 декабря в милицию обратилась жительница одной из деревень Дрогичинского района. Она рассказала, что нашла тело отца в колодце, который находится во дворе его дома. "В ходе осмотра признаков применения насилия к мужчине не обнаружено. Предположительно, пенсионер упал в колодец, потеряв равновесие при наборе воды", - сказали в Следственном комитете.
Проводится проверка. Для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-