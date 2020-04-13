В Дрогичинском районе пограничники задержали разыскиваемого Интерполом нарушителя

13 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе пограничники задержали гражданина Латвии, находящегося в международном розыске, сообщил БЕЛТА официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим.

Утром 12 апреля военнослужащие погранзаставы "Сварынь" обнаружили на контрольно-следовой полосе следы, ведущие из Украины в Беларусь. На место вероятного нарушения границы прибыла тревожная группа во главе с начальником заставы. С помощью служебной собаки был организован поиск. Нарушителя задержали на пути к деревне Радостово. Им оказался 27-летний гражданин Латвии.

Со слов мужчины, он незаконно пересек границу, чтобы вернуться к месту постоянного проживания. Однако проверка показала, что иностранец в международном розыске по линии Интерпола.

За нарушение пограничного и миграционного законодательства мужчине грозит административная ответственность, его передадут правоохранителям Латвии.-0-