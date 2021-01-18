В Дрогичинском районе рыбак провалился под лед

18 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе 61-летний мужчина провалился под лед, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Житель агрогородка Бездеж днем 13 января рыбачил на озере недалеко от деревни Кокорица. Он провалился под лед, но смог самостоятельно выбраться из воды. К сожалению, на берегу мужчина умер. Его тело нашли родственники, которые отправились на поиски, когда сельчанин перестал выходить на связь.

В тот же день несчастный случай произошел в агрогородке Радостово Дрогичинского района. Вечером в колодце во дворе дома сын обнаружил тело 60-летней матери. Во время осмотра следственно-оперативная группа признаков насильственной смерти не выявила. Отмечается, что колодец низкий, был без крышки.

Дрогичинский РОСК по обоим фактам проводит проверки. Выясняются все обстоятельства происшествий.-0-