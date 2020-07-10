В ДТП на Кальварийской в Минске пострадал пешеход

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на улице Кальварийской автомобиль травмировал девушку, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, водитель на автомобиле "Рено" двигался по улице Кальварийской со стороны улицы Мельникайте в направлении улицы Тимирязева и совершил наезд на девушку 2000 года рождения, которая пересекала проезжую часть улицы Кальварийской в нарушение правил дорожного движения вне пешеходного перехода. Девушка доставлена в медучреждение. На месте работают сотрудники ГАИ, представитель СК и специалист управления ГКСЭ по Минску.-0-