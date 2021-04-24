В ДТП на МКАД пострадали женщина с ребенком - ГАИ ищет очевидцев

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП на МКАД сегодня утром пострадали ребенок и его мама, сообщили БЕЛТА в УГАИ Мингорисполкома.

ДТП произошло сегодня в районе 32-го км внешнего кольца МКАД, когда водитель грузового автомобиля "МАЗ" столкнулся с резко затормозившим перед ним легковым автомобилем "Ауди". По словам водителя легковушки, применить экстренное торможение пришлось из-за неустановленного автомобиля "Тойота", водитель которого внезапно перестроился, вынудив изменить скорость движения.

В результате ДТП пассажиры "Ауди" (женщина 1992 года рождения и ребенок 2015 года рождения) получили телесные повреждения и были доставлены в учреждение здравоохранения. Установлено, что несовершеннолетний находился в детском удерживающем устройстве. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ Минска, следователь и специалист управления ГКСЭ по городу Минску. По факту инцидента проводится проверка.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев этого ДТП либо людей, располагающих информацией, способствующей восстановлению объективной картины произошедшего, и сообщить об этом по телефонам (8017) 270 08 29, + 375 (29) 599 75 57 либо 102. Конфиденциальность гарантируется.

ГАИ призывает водителей быть внимательными и ответственными на дорогах. Следует избегать резких маневров и необдуманных перестроений во время движения. Необходимо соблюдать безопасную дистанцию, скоростной режим и помнить, что соблюдение всех требований правил дорожного движения - это залог благополучия и безопасности всех участников движения.-0-