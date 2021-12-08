8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП на пр.Победителей в Минске пострадала пассажир маршрутки. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Анастасии Цыбиной, сегодня около 14.30 41-летний водитель, управляя автомобилем "Мицубиси", двигался по пр.Победителей со стороны МКАД в направлении ул.Нарочанской по первой полосе для движения, в районе дома №125 столкнулся со стоящим на остановочном пункте автомобилем "Мерседес" (маршрутное такси). От удара маршрутку отбросило на стоящий впереди автомобиль "Шкода", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП 56-летняя женщина, пассажир маршрутного такси, получила телесные повреждения и была доставлена в учреждение здравоохранения. На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает водителям о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. В сложных погодных условиях необходимо выбирать безопасную скорость движения, учитывать состояние дорожного покрытия, не совершать резких маневров и торможений.-0-