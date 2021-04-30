В ДТП на улице Орловской пострадал мотоциклист

30 апреля, Минск/Корр. БЕЛТА/. Водитель автомобиля "МАЗ", двигаясь по ул.Орловской со стороны пр.Победителей в направлении ул.Ольшевского, при перестроении столкнулся с попутным мотоциклом "Ямаха" под управлением водителя 1986 года рождения. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Транспортные средства получили механические повреждения.

Госавтоинспекция напоминает, что при перестроении, выезде на трамвайные пути, съезде с них водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно, без изменения их направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.-0-