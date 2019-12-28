В ДТП под Фаниполем погиб 47-лений мужчина

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинском районе около 16 часов на 22 км автодороги М1 произошло ДТП, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сначала в результате несоблюдения безопасного бокового интервала в крайней левой полосе по касательной столкнулись автомобили Ford и Dodge. Hикто не пострадал. Машины получили механические повреждения. Водители выставили аварийный знак и стали дожидаться прибытия ГАИ.

К 25-летнему водителю Ford прибыл его 47-летний отец и сел на заднее сиденье автомобиля. В это время водитель фуры Volvo, обгоняя автобус, из-за сумерек и непогоды не заметил авто и совершил столкновение с Ford.

В результате аварии отец водителя Ford погиб на месте, сам водитель и его мать с различными травмами доставлены в больницу.

На месте аварии работали сотрудники ГАИ, МЧС, следователи, эксперты, медработники.

ГАИ обращается к участникам дорожного движения: соблюдайте безопасную дистанцию и выбирайте скорость в соответствии с погодными условиями.

ГАИ также напоминает, что в случае совершения ДТП, в котором сумма причинения ущерба до 800 евро, можно оформить европротокол без вызова Госавтоинспекции. Это сэкономит время и не будет создавать препятствий для других водителей. Если ущерб превышает эту сумму, рекомендуется ожидать прибытия ГАИ вне проезжей части.-0-