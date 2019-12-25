В ДТП под Полоцком погиб 17-летний парень

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Полоцком районе погиб 17-летний пассажир, возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Авария случилась сегодня утром. По предварительным данным, два парня и две девушки ехали на BMW по трассе Витебск - Полоцк - граница Латвии. На 117-м км водитель не справился с управлением и съехал в кювет, машина врезалась в дерево.

"В результате ДТП 17-летний пассажир погиб на месте происшествия. Водитель и остальные пассажиры получили травмы и госпитализированы в медицинское учреждение", - рассказали в СК.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.317 УК.-0-