В ДТП под Псковом пострадал гражданин Беларуси - посольство

13 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Посольство Беларуси в России подтвердило корреспонденту БЕЛТА данные о том, что в произошедшем сегодня ночью в Псковской области ДТП пострадал белорусский гражданин.

"Посольство Беларуси в России отслеживает ситуацию с ДТП, произошедшем на 485-м км трассы Р23 в Пустошкинском районе Псковской области, в результате которого пострадал гражданин Республики Беларусь", - отметили в дипмиссии.

По сведениям российских правоохранительных органов, авария произошла около половины первого ночи в районе деревни Рудо Пустошкинского района: столкнулись микроавтобус Mercedes с украинскими номерами и большегрузный автомобиль Volvo. В результате ДТП погибли восемь человек - все они граждане Украины. Еще двое - белорус и украинец - получили травмы, они госпитализированы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.-0-