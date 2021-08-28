28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП под Рогачевом погибли мотоциклист с пассажиром. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сегодня ночью, около 3.40, на 332-м км автодороги М8 граница РФ - Витебск - Гомель - граница Украины мотоциклист столкнулся с прицепом двигавшегося впереди трактора. В результате 35-летний водитель "Ямахи" и 30-летний пассажир погибли на месте. Второй пассажир (26 лет) доставлен в больницу.

На месте происшествия работали следователи и эксперты, сотрудники ГАИ обеспечивали безопасный проезд транспорта.-0-