В ДТП под Смоленском погиб белорус, еще один госпитализирован

21 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В ДТП под Смоленском погиб гражданин Беларуси, еще один госпитализирован, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в России.

Фото из Twitter Посольства Беларуси в России

"Отделение посольства Беларуси в Смоленске выясняет обстоятельства ДТП, произошедшего 20 ноября на 430-м км трассы М1 в Краснинском районе Смоленской области, в результате которого на месте погиб гражданин Беларуси, еще один был госпитализирован с тяжелыми травмами", - отметили в дипмиссии.

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