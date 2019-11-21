В ДТП под Смоленском погиб белорус, еще один госпитализирован

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21 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В ДТП под Смоленском погиб гражданин Беларуси, еще один госпитализирован, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в России.
Фото из Twitter Посольства Беларуси в России
"Отделение посольства Беларуси в Смоленске выясняет обстоятельства ДТП, произошедшего 20 ноября на 430-м км трассы М1 в Краснинском районе Смоленской области, в результате которого на месте погиб гражданин Беларуси, еще один был госпитализирован с тяжелыми травмами", - отметили в дипмиссии.
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