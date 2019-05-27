В ДТП под Зельвой погиб младенец

27 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В ДТП под Зельвой погиб ребенок 2019 года рождения, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла на дороге Мосты-Ружаны 26 мая. Минивен "Опель" под управлением минчанина 1984 года рождения ехал в сторону Зельвы. В какой-то момент водитель отвлекся от управления. Автомобиль сначала зацепил одну обочину, потом другую, после чего перевернулся.

В машине ехал маленький ребенок. С травмами его доставили в больницу, однако спасти малыша не удалось.

В ГАИ добавили, что ребенок находился в детском удерживающем устройстве. Другие обстоятельства ДТП устанавливаются.-0-

Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома