В ДТП с троллейбусом и автобусом в Минске пострадали 8 пассажиров

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске в ДТП с участием общественного транспорта, в котором троллейбус врезался в автобус, пострадали 8 пассажиров. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского района Любовь Трепашко.

Авария случилась около 9.45 на остановочном пункте в районе пересечения пр-та Жукова и ул. Глаголева. "Произошло столкновение маршрутного автобуса МАЗ и троллейбуса. В момент ДТП автобус трогался с остановки по пр-ту Жукова в направлении пр-та Дзержинского. Водитель троллейбуса намеревался совершить остановку для высадки пассажиров. В результате ДТП пострадали 8 пассажиров: 2 - в автобусе, 6 - в троллейбусе", - проинформировала Любовь Трепашко.

Троллейбус врезался в автобус в Минске Авария случилась утром. Информации о пострадавших на данный момент нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Пострадавших осматривают медики. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция в очередной раз обращает особое внимание водителей на необходимость соблюдения дистанции, безопасного скоростного режима. Пассажирам общественного транспорта во избежание падений и травм нужно держаться за поручни при проезде стоя.-0-