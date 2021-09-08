В ДТП с участием автобуса в Польше пострадали шесть граждан Беларуси

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В произошедшем на территории Польши с участием белорусского автобуса ДТП пострадали шесть граждан Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Польше.

"В консульский отдел посольства из комендатуры повятовой полиции г. Скаржиско-Каменна поступила информация о ДТП, произошедшем 6 сентября в 5.20 на автомагистрали 8-7 в районе населенного пункта Скаржиско-Каменна (Свентокшиское воеводство), - отметили в дипломатической миссии. - В аварии пострадали шесть граждан Республики Беларусь, которые с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы в Кельцах, Стараховицах и Скаржиско-Каменна".

В настоящее время посольством запрашивается информация для выяснения вопроса наличия у пострадавших страховых полисов. "В соответствии с польским законодательством медицинские учреждения не предоставляют загранучреждению информацию о состоянии здоровья пациентов и планируемом лечении. Вместе с тем высказывают готовность сообщить ее близким родственникам",- рассказали в посольстве.-0-