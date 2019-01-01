В ДТП в Гродненском районе погибла 14-летняя девушка, еще две пострадали

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП с пьяным водителем в Гродненском районе одна несовершеннолетняя погибла, еще две девушки пострадали. Такая информация размещена на официальном Тelegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

ДТП произошло 1 января около 3 часов на автодороге Н6053 вблизи агрогородка Озеры. Управлявший в состоянии алкогольного опьянения автомобилем "Ниссан Серена" тридцатидвухлетний водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части на сельскохозяйственное поле, где транспортное средство опрокинулось.

В результате находившаяся в автомобиле четырнадцатилетняя девушка от полученных травм скончалась на месте происшествия. Две шестнадцатилетние пассажирки с телесными повреждениями госпитализированы в учреждение здравоохранения.

Управлением Следственного комитета по Гродненской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека (4 ст. 317 УК).

Для выяснения обстоятельств случившегося следователи с участием экспертов и сотрудников милиции осмотрели место дорожно-транспортного происшествия, провели следственные и процессуальные действия. Собираются материалы, характеризующие личности подозреваемого, погибшей и потерпевших. Все они - жители агрогородка Озеры Гродненского района. Водитель задержан.-0-