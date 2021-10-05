В ДТП в Минске пострадала пассажир троллейбуса: расследование завершено

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по городу Минску завершено расследование уголовного дела по факту нарушения правил безопасности движения, повлекшего по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Согласно материалам уголовного дела, вечером 3 марта текущего года 42-летний обвиняемый находился на тротуаре вблизи дома №2 по улице Немига в Минске перед регулируемым пешеходным переходом. Имея возможность видеть, что в направлении его движения включен красный сигнал пешеходного светофора, фигурант в состоянии алкогольного опьянения вышел на проезжую часть и остановился в первой полосе движения перед движущимся в направлении ул. Романовская Слобода троллейбусом.

Своими противоправными действиями он вынудил водителя троллейбуса применить меры экстренного торможения с целью избежания на него наезда, что привело к падению находящейся в салоне общественного транспорта 38-летней пассажирки. Комплекс следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу завершен, к материалам уголовного дела приобщены результаты экспертиз, проведенных специалистами ГКСЭ, а также записи камер видеонаблюдения. Допрошены обвиняемый, свидетели и потерпевшая.

В ходе следствия фигурант признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. Мужчина ранее не судим и нигде не работает, с начала 2021 года два раза привлекался к административной ответственности, в том числе за распитие спиртных напитков в общественном месте.

Минчанину предъявлено обвинение по ч.1 ст.321 УК (нарушение пешеходом правил безопасности движения, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения). Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-