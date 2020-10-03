В ДТП в Минске пострадали дети

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице водитель почувствовал себя плохо за рулем, и это спровоцировало ДТП, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем "Renault", двигался по проспекту Независимости со стороны улицы Калиновского в направлении МКАД, в 3-й полосе для движения. В автомобиле находились трое пассажиров, в том числе 8-летний ребенок. Водитель почувствовал себя плохо, включил аварийную сигнализацию и остановил автомобиль. В этот момент на транспортное средство наехал "Citroеn". От удара "Renault" развернуло и выбросило на полосу встречного движения. В автомобиле "Citroen" находился 4-летний ребенок. В результате столкновения оба автомобиля получили механические повреждения, дети доставлены в медучреждение для осмотра.-0-