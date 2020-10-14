В ДТП в Минске столкнулись два автомобиля

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Рено" и "Лада" столкнулись в Минске на перекрестке, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко, 14 октября примерно в 20:56 водитель 1988 г.р., управляя автомобилем "Рено Логан", двигался по ул.Гая со стороны ул.Осипенко в направлении ул.В.Хоружей. На перекрестке улиц В.Хоружей и Гая он не уступил дорогу автомобилю "Лада", который ехал по ул.В. Хоружей со стороны б. Шевченко в направлении ул.Кропоткина.

В результате ДТП водитель автомобиля "Лада" 1979 г. р. доставлен в медицинское учреждение для осмотра. Проводится проверка.

На месте работают сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска.-0-